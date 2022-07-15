Республіканці бояться, що заяви Спартц можуть зашкодити відносинам України та США — Politico

Республіканці Палати представників дали конгресвумен українського походження Вікторії Спартц бажану платформу для виступу проти агресії Росії. Однак вони починають про це шкодувати, пише Politico .

Спартц, яка з початку вторгнення РФ їздила в Україну і палко розповідала про війну, нещодавно шокувала представників обох партій США своєю гострою критикою на адресу українського президента Володимира Зеленського та його оточення. МЗС України навіть звинуватило Спартц у «намаганні заробити додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях».

Серед деяких республіканців Палати представників широко поширені побоювання, що позиція Спартц зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший момент, і що конгресвумен просто використовують сили, які прагнуть послабити Західний альянс. «Яструби» Республіканської партії з питань національної безпеки також стурбовані тим, що крило прихильників кампанії «Зробімо Америку великою знову» (MAGA), де вже існує опір підтримці України, використає коментарі Спартц як виправдання.

Вони побоюються тим, що публічна «суперечка» Спартц із Зеленським і звинувачення в корупції його найближчих помічників можуть передвіщати майбутні тріщини в підтримці України з боку США , особливо з наближенням проміжних виборів.

«Її наївність завдає шкоди нашим людям. Це не допомагає тому, що ми намагаємося зробити, і я не впевнений, що її факти точні… Ми перевірили цих хлопців», — сказав на умовах анонімності представник Республіканської партії, який є членом Комітету Палати представників у закордонних справах.

Ще один республіканець у Палаті представників також на умовах анонімності заявив, що Спартц має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як-от панель із закордонних справ, де кілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі, інформує ZN.ua .

У ситуацію втручається навіть адміністрація президента США Джо Байдена — ще одна ознака зростання занепокоєння через те, що коментарі Спартц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції у підтримці Києва.

Попри те, що політичні опоненти Зеленського підтримували Спартц, внутрішньополітичні чвари здебільшого відходять на задній план, поки країна бореться за своє виживання. Давні занепокоєння західних країн щодо корупції в Україні, ситуація навколо першої спроби імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа, також відійшли на задній план в інтересах зміцнення внутрішньої та міжнародної єдності проти вторгнення Росії.

Спартц «підіймає старий бруд» проти Зеленського та його радників у той час, коли майбутнє України як незалежної нації може залежати від союзу з ним, кажуть її опоненти.

«Я не поділяю її критики», — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який працював зі Спартц над законодавством, пов’язаним з Україною.

«Я вважаю, що уряд Зеленського і український народ показали себе гідно. В інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його обране керівництво», - додав сенатор.

У своїх заявах Спартц наполягала на кращому нагляді за надходженням американської зброї в Україну — питання, яке привернуло увагу обох партій.

Але вона також звинуватила Зеленського в «нерозумінні» серйозності війни. Спартц розгорнула «хрестовий похід» проти керівника офісу президента України Андрія Єрмака, звинувативши його у зв’язках з РФ . Конгресвумен згадала давні звинувачення, багато з яких політичні вороги Зеленського висували в минулому без фактичних підстав.

Спартц відмовилася особисто відповідати на запитання Politico для цієї статті, однак її представники надали письмову заяву, в якій підтримується критика на адресу оточення Зеленського.

«Оскільки я народилася в Україні і відвідала її шість разів з початку війни, я добре розумію локальну ситуацію», — заявила Спартц.

Спартц вже має репутацію керівниці з найбільшою плинністю кадрів у Палаті представників. ЇЇ нинішні та колишні помічники описали Politico вороже робоче середовище, в якому Спартц неодноразово сварить своїх працівників.

Нещодавні заяви Спартц яскраво контрастують з її посланням 1 березня, коли вона звернулася до адміністрації Байдена з проханням рішучіше відреагувати на кризу, що розгортається на її Батьківщині. Коли конгресвумен описувала страждання українців у намаганні пережити кривавий напад РФ , низка республіканців Палати представників стояли поруч з нею, одягнені в синьо-жовті костюми, у кольорах прапора України, киваючи головами на знак згоди.

Через понад чотири місяці думки про те, що Спартц є авторитетним голосом у цьому питанні, змінилися. Нещодавні заяви конгресвумен спантеличили багатьох її колег, хоча ніхто з них не хоче публічно дорікати їй за Україну — особливо з огляду на її українське походження. Однак, російська агресія сама по собі стає все більш складною політичною проблемою для Республіканської партії.