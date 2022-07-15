Захисники України збили два російські літаки на запорізькому напрямку

Спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ завдали ударів по ворожих Су-25, інформує ZN.ua.

Захисники України збили два російські літаки на запорізькому напрямку
Фото ілюстративне
© ТАСС

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України та військовослужбовці Збройних сил України днями збили два літаки РФ на запорізькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, наші захисники вдарили по ворожих Су-25 у районі Оріхова й Степового, коли російські війська намагались атакувати з них українські позиції.

"Наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК. Як наслідок – один Су-25 знищено, інший – уражено", – наголосили в повідомленні.

Крім цього, спецпризначенцям СБУ нещодавно вдалося знищити чотири російські БМП, один бронетранспортер і склад боєкомплекту, а також ліквідувати позиції агресора.


Максим Царук, ZN.ua





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