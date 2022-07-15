Foreign Policy: У Путіна закінчується час для війни з Україною
Радниця трьох президентів США з питань Росії Фіона Хілл пояснила, чому Заходу не варто думати, що в довгій війні Москва обов’язково переможе, інформує
Кілька впливових коментаторів останнім часом застерігали, що у Заходу закінчується час, щоб перемогти Росію. Журналіст New York Times і Пулітцерівський лауреат Томас Фрідмен стверджував, що Владімір Путін, швидше за все, попросив своїх генералів протягнути до Різдва, коли почнеться зима, а біль від нестачі газу у Європі буде особливо сильний.
Журналіст Фарід Закарія у статті для Washington Post писав: «Час не на нашому боці». Як ставитися до всіх цих застережень, зважаючи на обмежений економічний вплив Заходу і загрозу ескалації?
В інтерв’ю для
Вона підкреслила, що у США в 2024 році пройдуть президентські вибори. І попри те, що підтримка України досить популярна в американському суспільстві, воне не допомагає президенту Джо Байдену зміцнити свої позиції. Втім, Путіну теж потрібно перемогти на виборах у 2024 році.
«Він почав так звану «спецоперацію», стверджуючи, що вона буде справою кількох днів. Але Росія загрузла. Тому всі ці заяви Путіна в дусі: «Ми ще навіть не починали, це ще навіть не верхівка айсбергу руйнування і кроворолиття», - вони потрібні, щоб ми відступили, тому що він стривожений наслідками для стабільності його власної системи», - пояснила Хілл.
Вона також переконана, що час не на боці Росії у війні з Україною, тому що взимку тиск запроваджених санкцій стане відчутним попри високі ціни на нафту і газ. На думку Хілл, Путін боїться повторення 2011-2012 років, коли його чергова спроба призначити себе президентом спровокувала протести в Москві, Санкт-Петербурзі й інших великих містах.