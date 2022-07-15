Foreign Policy: У Путіна закінчується час для війни з Україною

Радниця трьох президентів США з питань Росії Фіона Хілл пояснила, чому Заходу не варто думати, що в довгій війні Москва обов’язково переможе, інформує ZN.ua.

Foreign Policy: У Путіна закінчується час для війни з Україною
© Офіційний сайт Кремля

Кілька впливових коментаторів останнім часом застерігали, що у Заходу закінчується час, щоб перемогти Росію. Журналіст New York Times і Пулітцерівський лауреат Томас Фрідмен стверджував, що Владімір Путін, швидше за все, попросив своїх генералів протягнути до Різдва, коли почнеться зима, а біль від нестачі газу у Європі буде особливо сильний.

Журналіст Фарід Закарія у статті для Washington Post писав: «Час не на нашому боці». Як ставитися до всіх цих застережень, зважаючи на обмежений економічний вплив Заходу і загрозу ескалації?

В інтерв’ю для Foreign Policy політолог і колишній старший директор з питань Європи і Росії в Раді національної безпеки США Фіона Хілл порадила не розглядати ситуацію на стільки однобоко. Адже такий погляд абсолютно ігнорує той факт, що у Путіна теж закінчується час. За словами Хілл, російський автократ хоче, щоб саме Захід був стороною, яка перебуває в невигідному становищі і сумнівається, чи зможе вона вистояти.

Вона підкреслила, що у США в 2024 році пройдуть президентські вибори. І попри те, що підтримка України досить популярна в американському суспільстві, воне не допомагає президенту Джо Байдену зміцнити свої позиції. Втім, Путіну теж потрібно перемогти на виборах у 2024 році.

«Він почав так звану «спецоперацію», стверджуючи, що вона буде справою кількох днів. Але Росія загрузла. Тому всі ці заяви Путіна в дусі: «Ми ще навіть не починали, це ще навіть не верхівка айсбергу руйнування і кроворолиття», - вони потрібні, щоб ми відступили, тому що він стривожений наслідками для стабільності його власної системи», - пояснила Хілл.

Вона також переконана, що час не на боці Росії у війні з Україною, тому що взимку тиск запроваджених санкцій стане відчутним попри високі ціни на нафту і газ. На думку Хілл, Путін боїться повторення 2011-2012 років, коли його чергова спроба призначити себе президентом спровокувала протести в Москві, Санкт-Петербурзі й інших великих містах.


Лесь Димань, ZN.ua





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