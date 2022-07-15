Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»

Уряд Угорщини має не критикувати санкції проти Росії, а домагатися ще більшого тиску на агресора, вважає речник МЗС України Олег Ніколенко.

Коментуючи заяву прем'єр-міністра Віктора Орбана про нібито шкоду санкцій, Ніколенко нагадав: їх запровадили за повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вбивство десятків тисяч українців, руйнування українських міст і примус мільйонів людей залишити свої будинки.

«Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії», - наголосив він у коментарі « Європейській правді ».

Ніколенко нагадав, що доки Орбан виступає проти санкції, російська армія продовжує холоднокровно вбивати українських дітей у Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах. Тому йдеться про нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики.

«Важливо дивитися правді у вічі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише змусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя», - додав він.

Україна закликає партнерів до якнайшвидшого прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму та подальшого нарощування обсягів постачання важкого озброєння для української армії.