Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»

Прем'єр-міністр Угорщини має домагатися не зняття, а посилення санкцій проти агресора, інформує ZN.ua.

Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»
© Олег Ніколенко/facebook

Уряд Угорщини має не критикувати санкції проти Росії, а домагатися ще більшого тиску на агресора, вважає речник МЗС України Олег Ніколенко.

Коментуючи заяву прем'єр-міністра Віктора Орбана про нібито шкоду санкцій, Ніколенко нагадав: їх запровадили за повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вбивство десятків тисяч українців, руйнування українських міст і примус мільйонів людей залишити свої будинки.

«Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії», - наголосив він у коментарі «Європейській правді».

Ніколенко нагадав, що доки Орбан виступає проти санкції, російська армія продовжує холоднокровно вбивати українських дітей у Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах. Тому йдеться про нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики.

«Важливо дивитися правді у вічі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише змусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя», - додав він.

Україна закликає партнерів до якнайшвидшого прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму та подальшого нарощування обсягів постачання важкого озброєння для української армії.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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