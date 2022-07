Мобілізація в'язнів та "добробати": Данілов розповів, як у Росії збирають військових

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що для того, аби заповнити втрати на війні проти України, у РФ до служби залучають в'язнів, засуджених за кримінальними статтями. Ще один спосіб росіян збільшити чисельність армії - створення "добробатів".

Також контрактникам у РФ обіцяють збільшити зарплату.

"На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони"", - зазначив Данілов у себе у Твіттері .

The russian assassination ministry lacks “cannon fodder”. The flywheel of covert mobilization has been launched in russia. The financial support for contractors has been increased to $4,000. The so-called “volunteer battalions” are being created.