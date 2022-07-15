«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди»: окупант розповів про роботу російської артилерії
За словами загарбника, бувають випадки, коли солдати РФ стріляють і «по своїх», інформує
Російський окупант розповів про «нюанси» роботи російської артилерії. За його словами, солдати РФ стріляють «в сліпу». ГУР
«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях», - розповідає російський артилерист своїм дружині та матері.
За його словами, бувають випадки, коли окупанти стріляють і «по своїх».
Командир їхнього батальйону був важко поранений.
«Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень», - каже загарбник.
Крім того, окупант додав, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.
«Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому що ніхто їх не забирає», - йдеться у перехопленій розмові.
Водночас, загарбник найбільше чого боїться не смерті, а «червоної печатки» в документі про те, що відмовився брати участь у війні.