«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди»: окупант розповів про роботу російської артилерії

За словами загарбника, бувають випадки, коли солдати РФ стріляють і «по своїх», інформує ZN.ua.

«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди»: окупант розповів про роботу російської артилерії
© ZN.UA

Російський окупант розповів про «нюанси» роботи російської артилерії. За його словами, солдати РФ стріляють «в сліпу». ГУР опублікувало нове перехоплення розмови окупантів.

«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях», - розповідає російський артилерист своїм дружині та матері.

За його словами, бувають випадки, коли окупанти стріляють і «по своїх».

Командир їхнього батальйону був важко поранений.

«Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень», - каже загарбник.

Крім того, окупант додав, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

«Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому що ніхто їх не забирає», - йдеться у перехопленій розмові.

Водночас, загарбник найбільше чого боїться не смерті, а «червоної печатки» в документі про те, що відмовився брати участь у війні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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