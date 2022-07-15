«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди»: окупант розповів про роботу російської артилерії

Російський окупант розповів про «нюанси» роботи російської артилерії. За його словами, солдати РФ стріляють «в сліпу». ГУР опублікувало нове перехоплення розмови окупантів.

«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях», - розповідає російський артилерист своїм дружині та матері.

За його словами, бувають випадки, коли окупанти стріляють і «по своїх».

Командир їхнього батальйону був важко поранений.

«Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень», - каже загарбник.

Крім того, окупант додав, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

«Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому що ніхто їх не забирає», - йдеться у перехопленій розмові.

Водночас, загарбник найбільше чого боїться не смерті, а «червоної печатки» в документі про те, що відмовився брати участь у війні.