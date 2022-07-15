Лукашенко посилив своїх солдатів біля кордонів з Україною: "Серед техніки помічені..."

окупанти, російські солдати, російські війська

Білоруські військові з початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною.

Олександр Лукашенко надіслав посилення для своїх військових на кордон із Україною. Так, до Єльська прибув ешелон з не менше 15-ти БМП ЗС РБ. Зараз там триває розвантаження техніки армії Білорусі. Про це повідомили "Беларускі Гаюн".

Війська Білорусі знову дивляться у бік українського кордону. Зазначається, що сьогодні вдень у Єльську помічено ешелон із технікою ЗС РБ. Підтвердилася інформація, що цей ешелон прибув зі Слоніма, де дислокується підрозділ 11 окремої механізованої бригади.

Серед техніки помічено 15-20 одиниць БМП-2 ЗС РБ. Також варто зазначити, що вранці цей же ешелон був помічений у Мозирі, що рухається у бік Єльська. У місті також спостерігається збільшення кількості працівників МВС.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Нагадаємо, що білоруські військові з початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Вони хочуть позбутися армії Білорусі та утилізувати Олександра Лукашенка.


Александра Павленко, politeka.net





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