Нова урядова коаліція Естонії обіцяє надавати Україні всебічну підтримку

Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла надавати всебічну підтримку Україні та українським біженцям. Про це повідомляє ERR .

Лідери Партії реформ, партії Isamaa та Соціал-демократичної партії Естонії підписали коаліційний договір. Плани нової коаліції на найближчі 8 місяців символічно вмістились на восьми сторінках договору.

«Основою нашої зовнішньої політики є переконання в тому, що Естонія має бути повністю захищена у ситуації, коли сусідня з нами країна – Російська Федерація, поводиться як агресор та порушує всі міжнародні норми», - йдеться у договорі.

Також коаліція вважає пріоритетним максимально швидкий розвиток обороноздатності Естонії у співпраці з союзниками.

«Естонія підтримує економічну ізоляцію Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом. Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України у НАТО та ЄС», - зазначається у новому договорі.

Щоб допомогти українським біженцям, країна буде підтримувати місцеве самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.

«Ми підтримаємо створення міжнародного суду для притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини», - наголошується в договорі.

Коаліційний договір, окрім іншого, також передбачає перехід на відновлювану енергію та реформу ринку електроенергії.