Нова урядова коаліція Естонії обіцяє надавати Україні всебічну підтримку

Крім того, країна планує посилити обороноздатність на тлі агресії РФ, інформує ZN.ua.

Нова урядова коаліція Естонії обіцяє надавати Україні всебічну підтримку

Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла надавати всебічну підтримку Україні та українським біженцям. Про це повідомляє ERR.

Лідери Партії реформ, партії Isamaa та Соціал-демократичної партії Естонії підписали коаліційний договір. Плани нової коаліції на найближчі 8 місяців символічно вмістились на восьми сторінках договору.

«Основою нашої зовнішньої політики є переконання в тому, що Естонія має бути повністю захищена у ситуації, коли сусідня з нами країна – Російська Федерація, поводиться як агресор та порушує всі міжнародні норми», - йдеться у договорі.

Також коаліція вважає пріоритетним максимально швидкий розвиток обороноздатності Естонії у співпраці з союзниками.

«Естонія підтримує економічну ізоляцію Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом. Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України у НАТО та ЄС», - зазначається у новому договорі.

Щоб допомогти українським біженцям, країна буде підтримувати місцеве самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.

«Ми підтримаємо створення міжнародного суду для притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини», - наголошується в договорі.

Коаліційний договір, окрім іншого, також передбачає перехід на відновлювану енергію та реформу ринку електроенергії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
Ми відновимо все зруйноване, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління — ЗеленськийМи відновимо все зруйноване, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління — Зеленський
Мобілізація в Україні: у ЦПД спростували чергові фейкиМобілізація в Україні: у ЦПД спростували чергові фейки
Президент Бразилії заявив, що знає, як закінчити війну в УкраїніПрезидент Бразилії заявив, що знає, як закінчити війну в Україні
Мобілізація в Україні - власникам "білих квитків" потрібно пройти повторну медкомісіюМобілізація в Україні - власникам "білих квитків" потрібно пройти повторну медкомісію
Надані Україні ракетні системи вже стали серйозною проблемою для росіян – CNNНадані Україні ракетні системи вже стали серйозною проблемою для росіян – CNN
Фанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в УкраїніФанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в Україні
"Покарання єгипетські" зійшли на рф: після потопу та навали сарани росію наздогнала нова напасть, фото"Покарання єгипетські" зійшли на рф: після потопу та навали сарани росію наздогнала нова напасть, фото
Мобілізація в Україні: скільки платять військовимМобілізація в Україні: скільки платять військовим
Прем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставкуПрем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставку
Міноборони РФ вербує росіян для війни в Україні через сайти пошуку роботи – DelfiМіноборони РФ вербує росіян для війни в Україні через сайти пошуку роботи – Delfi
Последние новости
Подгружаем последние новости