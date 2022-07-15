Нова урядова коаліція Естонії обіцяє надавати Україні всебічну підтримку
Крім того, країна планує посилити обороноздатність на тлі агресії РФ, інформує
Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла надавати всебічну підтримку Україні та українським біженцям. Про це повідомляє
Лідери Партії реформ, партії Isamaa та Соціал-демократичної партії Естонії підписали коаліційний договір. Плани нової коаліції на найближчі 8 місяців символічно вмістились на восьми сторінках договору.
«Основою нашої зовнішньої політики є переконання в тому, що Естонія має бути повністю захищена у ситуації, коли сусідня з нами країна – Російська Федерація, поводиться як агресор та порушує всі міжнародні норми», - йдеться у договорі.
Також коаліція вважає пріоритетним максимально швидкий розвиток обороноздатності Естонії у співпраці з союзниками.
«Естонія підтримує економічну ізоляцію Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом. Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України у НАТО та ЄС», - зазначається у новому договорі.
Щоб допомогти українським біженцям, країна буде підтримувати місцеве самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.
«Ми підтримаємо створення міжнародного суду для притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини», - наголошується в договорі.
Коаліційний договір, окрім іншого, також передбачає перехід на відновлювану енергію та реформу ринку електроенергії.