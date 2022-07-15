Резніков пояснив, чому Україна не може займатися контрабандою зброї

За словами Резнікова, деякі наші союзники направили в Україну військових представників для спостереження за потоком пожертвуваної ними зброї. Інші країни можуть зробити так само, інформує ZN.ua.

Резніков пояснив, чому Україна не може займатися контрабандою зброї
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Україна не може займатися контрабандою зброї, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

"Нам треба вижити. У нас немає причин вивозити контрабандою зброю з України", - сказав міністр.

Резніков уточнив, що Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, для відстеження призначення та використання зброї, наданої Заходом, до якої можуть отримати доступ союзники з НАТО. Проте вказується, що він мав обмежену кількість ліцензій та навчених користувачів, яких Київ зараз намагається збільшити.

Система, яка зараз керується лише централізовано, буде поширена на рівень бригад та, можливо, батальйонів. Київ консультуватиметься зі своїми партнерами про те, як далеко її розгорнути. Україна також розробляє дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно із програмним забезпеченням НАТО.

Резніков підкреслив, що немає жодних шансів, що системи важкого озброєння, такі як 155-мм гаубиці або ракетні системи, поставлені США, будуть вкрадені. За його словами, у них були GPS-трекери, а західні військові супутники також могли стежити за великим обладнанням.

Зенітні ракети Stinger та легкі безпілотники-камікадзе, які викликають особливе занепокоєння у західних чиновників, враховуючи їхню портативність, призначалися лише для сил спеціального призначення України і, отже, перебували під суворим контролем, незважаючи на відсутність GPS-відстеження, запевняє міністр.

«Я обговорюю це з партнерами, я обговорюю це з іншими міністрами оборони - у вас є побоювання? Вони кажуть "ні"», - додав Резніков.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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