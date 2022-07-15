Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по Вінниці

Інформацію про те, що Росія 14 липня завдала удару високоточними ракетами морського базування «Калібр» по будівлі Будинку офіцерів ЗСУ у Вінниці, підтвердило і саме Міноборони РФ .

Росіяни стверджують, що на момент удару в будівлі проходила нарада командування українських повітряних сил із представниками іноземних постачальників озброєнь з питань передачі ЗСУ черговій партії літаків, засобів поразки, а також організації ремонту українського авіаційного парку.

«Внаслідок удару учасників наради знищено», — йдеться у повідомленні.

Вінницький Дім офіцерів функціонує як концертний зал. 14 липня там мав відбутися благодійний концерт співачки Roxolana. Один із загиблих внаслідок ракетного удару – 25-річний звукорежисер співачки Євген Коваленко.