Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року

Це важливо перемогти Росії на полі бою.

Диктатор володимир путін не хоче, щоб демократична Україна зміцнилася за рахунок сучасної зброї та великої професійно підготовленої армії. Тому не зупинить війну.

Про це заявив американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку та Афганістану Марк Арнольд в інтерв'ю українським ЗМІ .

"Росія при путіні не зупиниться. Так, війна може затягнутися на роки. росія могла б мобілізувати свої резерви, значно збільшити масштаби призову до армії та свої виробничі потужності для низькотехнологічних бронетехніки, зброї та боєприпасів для довгої війни", – упевнений генерал.

Тому він вважає, "життєво важливим перемогти росію на полі бою", тому що це зруйнує довіру до путіна і, зрештою, його владу в рф.

Він погодився з думкою, що росія вже програла війну на стратегічному рівні. Арнольд підкреслив, що Захід і НАТО більш ніж будь-коли сповнені рішучості побудувати систему стримування росії конвенційними засобами.

Однак він визнав, що Захід може втомитися підтримувати затяжну війну, оскільки Україні потрібно понад 5 мільярдів доларів щомісяця для підтримки своєї економіки.

"Захід це економічно не витягне. Тому я вважаю, що Україна має перемогти, і вона має перемогти протягом наступного року", – наголосив Арнольд.