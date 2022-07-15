Втрати серед українських військових суттєво скоротилися, якщо порівнювати з ситуацією в травні — Резніков

Київ зараз чекає на ще більше РСЗВ HIMARS, в тому числі й з боєприпасами, які стріляють на 300 км, інформує ZN.ua.

Втрати серед українських військових суттєво скоротилися, якщо порівнювати з ситуацією в травні — Резніков
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що вже цього року українці почнуть успішну контрнаступальну кампанію, яка призведе до змін на фронті на нашу користь. Про це він розповів під час інтерв'ю Financial Times.

Глава Міноборони переконаний, що наша країна отримає більше РСЗВ, таких як HIMARS. Він зазначив, що ці системи вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використала їх (HIMARS - ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", - зазначив Резніков.

Він пояснив, що спершу у США переймалися, що відправка в Україну цих систем призведе до ще більшої ескалації ситуації. Проте зараз там обіцяють відправити нам ще більшу їх кількість, в тому числі й з ракетами, які стріляють на 300 км.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність", - впевнений Резніков.

Міністр сказав ще одну важливу річ про те, що втрати українських військових зараз суттєво скоротилися, якщо порівнювати з ситуацією в травні, коли на фронті щодня гинули до 100 захисників. За його словами, до цього призвело надходження західної зброї, яка має більшу дальність стрільби, ніж радянські зразки, які раніше використовували у ЗСУ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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