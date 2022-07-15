Міноборони: Видавати повістки у вигляді покарання — це повна дурня

«Захищати країну — це точно не має бути покаранням», — заявив міністр Резніков, інформує ZN.ua.

Міноборони: Видавати повістки у вигляді покарання — це повна дурня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Видавати повістки у вигляді покарання - це повна дурня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

«Іноді це робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням», - сказав міністр.

Резніков нагадав, що вручення повістки не означає, що тебе забрали в армію.

«Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?"», - пояснює він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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