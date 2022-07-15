WP: Путін робить ставку на довгу війну з Україною, але цей план може не спрацювати

Владімір Путін розраховує, що довга війна з Україною виснажить його ворогів раніше, ніж Росію. Це не виключено. Але у США і союзників ще є можливості зламати цю стратегію.

Фундаментальна економічна сила - це козир Заходу, якщо він знайде в собі волю ним скористатися. Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. 24 лютого, в день, коли почалося російське вторгнення, президент США Джо Байден сказав, що він «змусить російську економіку дорого заплатити зараз і в довгостроковій перспективі… Ми знизимо їхню здатність конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття».

25 квітня міністр оборони Ллойд Остін наголосив на цій погрозі розчавити російську економіку: «Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена до такої міри, щоб вона не була здатна на такі речі, як вторгнення в Україну». Начальник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорить про «дуже довгу» війну, яка може тривати роками, з такої ж позиції.

Але Захід ніколи не славився стратегічним терпінням. І цього літа стала помітна стривоженість американських і європейських чиновників тим, що росіяни, звиклі страждати, можуть витримати довше у битві за Україну, шукаючи способи обійти санкції. Поширена думка каже, що чим довше триває війна, тим кращі шанси Росії на перемогу. Тож Захід, схоже, сподівається, що в кращому випадку ситуація зайде в кривавий глухий кут.

Тож як США і Європі побороти липневий песимізм, щоб до зими саме Росії було непереливки, а не Україні? Найрозумніша відповідь на це питання - це посилити економічні санкції так, щоб хватка на російському горлі була сталевою. Це посилить найбільшу стратегічну слабкість Росії, яка полягає в тому, що її сили дуже розтягнуті вздовж величезної лінії фронту. Найкращий доказ того, що санкції хоч і повільно, але працюють, забезпечили самі російські чиновники.

«Ситуація непроста», - визнав прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков минулого місяця.

«Нам знадобиться близько десятиліття, щоб економіка повернулася до рівня 2021 року», - визнав глава «Сбєрбанка» Герман Греф, додавши, що кількість вантажні перевезення в Росію впали в шість разів через західні санкції.

«Ми теж граємо в довгу гру», - сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо, додавши, що Вашингтон сформував коаліцію з 30 країн, які підтримують санкції.

Тож тепер експорт напівпровідників в Росію впав на 74% у порівнянні з попереднім роком.

«Без цих компонентів не можливо підтримувати сучасну армію», - пояснила Раймондо.