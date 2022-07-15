У Кім Чен Ина відреагували на рішення України розірвати дипвідносини

МЗС КНДР стверджує, нібито Україна не може заявляти про свій суверенітет, поки співпрацює зі США . Там так відреагували на рішення Києва розірвати дипвідносини після того, як республіка визнала "незалежність" утворень "Л/ДНР". Про це повідомляє Reuters.

У Кім Чен Ина висловили невдоволення тим, що офіційний Київ підтримує антиамериканські санкції проти ядерної програми режиму КНДР , інформує ZN.ua .