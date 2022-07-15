У Кім Чен Ина відреагували на рішення України розірвати дипвідносини
Там незадоволені співпрацею Києва та Вашингтона.
МЗС КНДР стверджує, нібито Україна не може заявляти про свій суверенітет, поки співпрацює зі США. Там так відреагували на рішення Києва розірвати дипвідносини після того, як республіка визнала "незалежність" утворень "Л/ДНР". Про це повідомляє Reuters.
У Кім Чен Ина висловили невдоволення тим, що офіційний Київ підтримує антиамериканські санкції проти ядерної програми режиму КНДР, інформує
"Україна не має права порушувати питання чи заперечувати наше законне здійснення суверенітету після вчинення акту, якому серйозно не вистачає чесності та справедливості у відносинах між народами, шляхом активного приєднання до несправедливої та незаконної ворожої політики США у минулому. Ми й надалі розвиватимемо дружбу та співпрацю з країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно", — йдеться у заяві відомства.