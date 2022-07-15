Світ має знати покидьків в обличчя: з'явилися фото та імена військових, які по Вінниці запустили ракети

14 липня росія вдарила ракетами по Вінниці. Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі, відомо про 23 загиблих мирних жителів, убито трьох дітей.

14 липня, росія здійснила теракт у центрі Вінниці, внаслідок чого загинули 23 особи, серед яких троє дітей, ще сотня отримала поранення. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Український журналіст Єгор Чечерінда оприлюднив імена російських військових злочинців, які наказали здійснити ракетний удар по центру міста. Саме на їхніх руках смерть маленької Лізи та десятків мирних людей.

Наказ запустити крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці і тим самим здійснити масштабний теракт віддав капітан окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту країни-агресора росії Анатолій Варочкін, який мешкає у тимчасово окупованому Севастополі на вулиці Юмашева, 25, кв. 108.

уродженець нині тимчасово окупованого Севастополя, де мешкає з родиною.

Крім того, за інформацією Supernova+ , злочинний наказ щодо скоєння теракту у центрі Вінниці виконав командир підводного човна "Алроса" Денис Сопін. Він

Варто зазначити, що 14 липня росія вдарила ракетами по Вінниці. Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі, відомо про 23 загиблих мирних жителів, убито трьох дітей.

Близько 117 людей поранено, 64 з них зараз перебувають у тяжкому стані, 5 – у критичному.