«Диявол на плечі Путіна»: в оточенні президента росії знайшли його потенційного наступника

«Диявол на плечі Путіна»: в оточенні президента росії знайшли його потенційного наступника

Після початку війни секретар Ради безпеки Микола Патрушев став «рушійною силою» у Кремлі, а його публічні виступи можуть говорити про бажання обійняти у майбутньому посаду Володимира Путіна.

Про це пише видання The Washington Post, називаючи Патрушева одним із небагатьох близьких радників президента Росії.

Протягом перших місяців війни він вийшов на перший план, говорячи у своїх інтерв'ю про крах Європи через продовольчу кризу, закликаючи до повернення «історичних традицій» в освіті та «структурної перебудови» в економіці, взявши на себе провідну роль у захисті Калінінграда. після обмеження транзиту через Литву, а також виступаючи із закликом скоротити іноземну участь в енергетичних проектах.

Патрушев

Як зазначає видання, раптова поява Патрушева після більш ніж двох десятиліть роботи як закулісного впливового посередника наголосила на його ролі рушійної сили в Кремлі. Це навіть викликало питання, чи не намагається він позиціонувати себе, щоб змінити Путіна на тлі постійних спекуляцій щодо здоров'я російського президента.

"Але хоча Путін повернувся у форму після серії виступів, питання про його здоров'я залишаються, і Патрушев продовжує набирати обертів", - наголошують у The Washington Post.

Політолог Тетяна Станова каже, що поведінка Патрушева підкреслює вплив колишніх співробітників КДБ на Путіна, і зазначає, що з початком війни «настав час» голови Ради безпеки.

«Його ідеї лежать в основі рішень, ухвалених Путіним. Він одна з небагатьох фігур, яких слухає Путін», — стверджує експерт.

путин

Інтерв'ю Патрушева та його нещодавні поїздки показують, що саме йому «дозволено пояснювати та роз'яснювати думки Путіна», — зазначив у свою чергу старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Андрій Колесников, додавши, що «не всім дозволено це робити».

Тим часом для Марка Галеотті, для почесного професора Школи славістики та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, Патрушев довгий час був «дияволом на плечі Путіна, що нашіптує отруту йому на вухо».

За словами інсайдерів у Москві, останні роки Патрушев був одним із небагатьох близьких радників, які мають регулярний доступ до президента, що зміцнювало його вплив на Путіна.

При цьому, як стверджують джерела видання, Патрушев зловживає алкоголем і в його світі СРСР не розпадався, а продовжує жити в американсько-російському протистоянні.


Катерина Петренко, politeka.net





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