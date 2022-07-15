СБУ затримала російських агентів, які коригували нещодавні обстріли Миколаївщини

СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів Миколаївщини. Зокрема, Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів українських військових та розташування інфраструктурних об'єктів була використана загарбниками для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Зазначається, що у ході обшуку, проведеного за місцями проживання зрадників, знайшли та вилучили комп’ютерну техніку, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано. Зрадникам повідомили про підозру.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», - зазначили в СБУ .

Слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб тривають.