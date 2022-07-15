СБУ затримала російських агентів, які коригували нещодавні обстріли Миколаївщини

Агенти передавали зібрану інформацію ворогу через відпрацьовані канали закритого зв’язку, інформує ZN.ua.

СБУ затримала російських агентів, які коригували нещодавні обстріли Миколаївщини
© СБУ

СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів Миколаївщини. Зокрема, Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів українських військових та розташування інфраструктурних об'єктів була використана загарбниками для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Зазначається, що у ході обшуку, проведеного за місцями проживання зрадників, знайшли та вилучили комп’ютерну техніку, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано. Зрадникам повідомили про підозру.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», - зазначили в СБУ.

Слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб тривають.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — ГенштабВорог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — Генштаб
Втрати російських окупантів різко збільшилися: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові даніВтрати російських окупантів різко збільшилися: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані
ЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато технікиЗСУ ліквідували 300 російських окупантів та багато техніки
В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — ГенштабВ російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб
ООН допоможе розслідувати сексуальні злочини російських окупантівООН допоможе розслідувати сексуальні злочини російських окупантів
Литва дозволила залізничний транзит російських товарів до КалінінградуЛитва дозволила залізничний транзит російських товарів до Калінінграду
Знімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, картаЗнімки NASA Firms зафіксували зменшення артобстрілів після початку роботу ЗСУ по російських складах, карта
У ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього бокуУ ЗСУ наочно показали, як удари по складах росіян впливають на обстріли з їхнього боку
Російських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаРосійських окупантів в Україні стало трохи менше: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
В ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загибліВ ОПУ повідомили про майже 30 обстрілів Миколаївщини ворожими РСЗВ. Є загиблі
Последние новости
Подгружаем последние новости