У Харкові окупанти обстріляли дві школи

Також під вогонь потрапила низка населених пунктів в області, інформує ZN.ua.

У Харкові окупанти обстріляли дві школи
© Getty Images

В ніч на п'ятницю, 15 липня, російські війська вчергове завдали ракетних ударів по Харкову. Як наслідок постраждала цивільна інфраструктура, повідомив вранці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Близько 3:00 год дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу”, - повідомив він деталі уже вранці.

Ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі — будівля зазнала пошкоджень.

Попередньо - жертв і постраждалих немає.

Також впродовж доби під обстріли потрапили житлові масиви Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Як наслідок пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники ліквідовували пожежі.

“У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкових поранень зазнала жінка 69 років”, - додав Синєгубов.

На лінії зіткнення у Харківській області продовжуються активні бойові дії. Зокрема на Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону, а в районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.


Ірина Знась, ZN.ua





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