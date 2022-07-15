Глава Міноборони Угорщини наказав підвищити боєготовність збройних сил

Країна планує частіше проводити військові навчання.

Глава Міноборони Угорщини наказав підвищити боєготовність збройних сил
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Глава Міноборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький доручив головнокомандувачу армії країни підготуватися до посилення боєготовності військ, а також заявив про намір збільшити кількість військових навчань через виклики безпеці. Про це повідомляє Daily News Hungary.

«Ми зіштовхуємося з небаченими досі викликами безпеці, такими як війна в найближчому сусідстві з Угорщиною та нелегальні мігранти», – заявив глава Міноборони Угорщини.

За його словами, ці виклики стосуються всієї Європи.

«Ми також повинні бути озброєні та готові», — додав він.

Крістоф Шалай-Бобровницький повідомив, що в інтересах збереження миру в Угорщині він доручив головнокомандувачу армії підготуватися до посилення готовності військ. Це означає, що війська будуть залучені до більшої кількості навчань по всій країні в найближчі тижні та місяці.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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