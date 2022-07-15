Міноборони Британії спрогнозувало наступну ціль окупантів на Донбасі

Війська РФ повільно просувалися на захід в напрямку Сіверська з боку Лисичанська, інформує ZN.ua.

Міноборони Британії спрогнозувало наступну ціль окупантів на Донбасі
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти намагаються просуватися в бік Слов'янська. Згідно з прогнозом британської розвідки, найближчими цілями можуть стати Сіверськ і Бахмут, повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

Російські окупанти та бойовики незаконного збройного формування «ЛНР» стверджують, що увійшли до околиць Сіверська на Донбасі. Це не було підтверджено, однак російські війська повільно просувалися на захід після обстрілів і розвідувальних атак в напрямку Сіверська з боку Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов’янська та Краматорська.

«Ймовірно, Бахмут стане наступною ціллю, якщо Сіверськ буде взято під контроль», - вважає Міноборони Британії.

Крім того, як зазначає британська розвідка, з моменту відступу зі стратегічно важливого острова Зміїний 30 червня 2022 року РФ намагається заперечувати його використання Україною.

Однак 13 липня 2022 року два російських винищувачі Су-27 не змогли завдати удари по острову. На думку Міноборони Британії, це свідчить про те, що російські ВПС не можуть успішно вступати в тактичний бій.

«З початку вторгнення з України до РФ було депортовано понад 2,5 мільйона людей. Росію продовжують звинувачувати в насильницькій депортації українців; у багатьох випадках, як повідомляється, українці страждали від жорстокого поводження у фільтраційних таборах, створених Росією», - йдеться у повідомленні британської розвідки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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