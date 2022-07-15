Логістику росіян можна знищити, зруйнувавши два мости: експерт назвав їх

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що попри влучні удари ЗСУ по складах росіян в тилу, окупанти все ж підживлюють свої підрозділи, постачаючи їм озброєння. Для цього вони використовують чимало логістичних шляхів.

Жданов розповів 24 каналу , що є два основних мости: на півдні - Антонівський міст у Херсоні, а вище за течією Дніпра - залізничний міст. Якщо ці об'єкти зруйнувати, логістика росіян буде знищена.

Експерт переконує, що зробити це потрібно до початку контрнаступу на півдні.

"У Херсоні були помічені колони машин, які везли залізобетонні ковпаки для довготривалих вогневих точок (ДОТів). Крім того, раніше росіяни завозили у тамтешні ліси кругляк. Це вказує на те, що загарбники наразі не збираються тікати, а будуть окопуватися та обороняти тимчасово окуповану територію дуже ретельно", - зазначив Жданов.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що зруйнувати мости не так складно. Він нагадав, що у Лисичанську всі три мости, для прикладу, були зруйновані виключно артилерією. Тому якщо використати таке потужне озброєння як HIMARS, обидва об'єкти можна буде ліквідувати одним залпом.

"Коли це буде зроблено, можна буде завдавати вогневого ураження, адже окупанти не матимуть змоги поповнювати втрати. Тоді ми методично та планомірно можемо знищувати їх при найменших втратах з боку наших військових", – пояснив Жданов.