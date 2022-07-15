Росіяни готують масштабний наступ: закордонні аналітики назвали можливий напрямок штурму

Ворожі війська продовжували артилерійські, ракетні обстріли та авіаудари по всій цій лінії фронту.

Російські війська готують масштабніший і рішучий наступ. У небезпеці опинилися три міста на Донбасі. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Метою ворога можуть стати території вздовж лінії Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Хоча поки немає вказівок на те, коли почнеться цей штурм або де саме він буде зосереджений.

Зазначається, що навіть під час оголошеної рф нібито оперативної паузи окупанти не припиняли обмежені наземні атаки на виступі Слов'янська, Сіверська та Бахмута на Донеччині.

Ворожі війська продовжували артилерійські, ракетні обстріли та авіаудари по всій цій лінії фронту. Однак вони не досягли успіху.

14 липня російські сили атакували населені пункти на південний схід від Бахмуту. У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські війська відбили наступ противника на Вуглегірську ТЕЦ, а також Кодему та Вершину за 20 км на південний схід від міста.