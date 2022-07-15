Глава МЗС Німеччини виключає пом'якшення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виключила пом'якшення санкцій проти Росії. Про це вона заявила на зустрічі з жителями Бремена, повідомляє Deutsche Wеlle .

За її словами, пом’якшення санкцій не забезпечило б постачання газу з Росії і водночас зробило б Німеччину «подвійно відкритою для шантажу».

Прийняття порушення міжнародного права «найжорстокішим чином» стало б «запрошенням для всіх тих, хто зневажає права людини, свободу та демократію», підкреслила Бербок.