Глава МЗС Німеччини виключає пом'якшення санкцій проти РФ

За словами Бербок, такий крок зробив би Німеччину «подвійно відкритою для шантажу», інформує ZN.ua.

Глава МЗС Німеччини виключає пом'якшення санкцій проти РФ
© Annalena Baerbock/Facebook

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виключила пом'якшення санкцій проти Росії. Про це вона заявила на зустрічі з жителями Бремена, повідомляє Deutsche Wеlle.

За її словами, пом’якшення санкцій не забезпечило б постачання газу з Росії і водночас зробило б Німеччину «подвійно відкритою для шантажу».

Прийняття порушення міжнародного права «найжорстокішим чином» стало б «запрошенням для всіх тих, хто зневажає права людини, свободу та демократію», підкреслила Бербок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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