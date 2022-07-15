У тимчасово окупованій Кадіївці знову палають склади окупантів: ефектні кадри

У тимчасово окупованій Луганській області, зокрема, в Кадіївці (колишній Стаханов), знову чути "хлопки" - ймовірно, детонують ворожі боєприпаси, інформує Апостроф.

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах.

Про "салюти" та яскраву заграву в ніч на п'ятницю, 15 липня, повідомили мешканці окупованого міста, вони ж і поширили відео палаючої зброї. Офіційна версія пожежі, за словами російських окупантів, – горіння селітри. Саме це вони говорили про вибухи боєприпасів у Новій Каховці.

Варто зазначити, що підтвердження з боку ЗСУ про те, що вони вдарили по складах, не було.


Марія Швець, Апостроф





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