Росіяни навмисно вдарили ракетами по центру Вінниці – ISW

Ракетний удар, який російські війська завдали 14 липня вдень по центру Вінниці, був спланованим та продуманим. Таку думу у своєму звіті висловили аналітики Американського інституту вивчення війни ( ISW ).

«Російський ракетний удар по Вінниці 14 липня був частиною системної російської кампанії обстрілів житлових кварталів міст України», – сказано в черговому звіті ISW.

Російські війська запустили з підводного човна у Чорному морі три ракети «Калібр» по центру Вінниці, влучивши в будівлю з офісними приміщеннями. Окрім того, вони обстріляли готель, навчальні заклади, торговельний центр та транспортну інфраструктуру Миколаєва.