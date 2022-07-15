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2022-07-15
Росіяни навмисно вдарили ракетами по центру Вінниці – ISW
Американські аналітики певні, що Росія прицільно б’є мирних людях в українських містах
© ДСНС України
Ракетний удар, який російські війська завдали 14 липня вдень по центру Вінниці, був спланованим та продуманим. Таку думу у своєму звіті висловили аналітики Американського інституту вивчення війни (
«Російський ракетний удар по Вінниці 14 липня був частиною системної російської кампанії обстрілів житлових кварталів міст України», – сказано в черговому звіті ISW.
Російські війська запустили з підводного човна у Чорному морі три ракети «Калібр» по центру Вінниці, влучивши в будівлю з офісними приміщеннями. Окрім того, вони обстріляли готель, навчальні заклади, торговельний центр та транспортну інфраструктуру Миколаєва.
Юлія Лавришин, ZN.ua