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2022-07-15
В ОП розповіли, які об'єкти росіян ЗСУ знищили цієї ночі
Там це називають "санітарною обробкою територій".
© Офіс президента
Радник голови ОП Олексій Арестович розповів про низку успішних ударів захисників, які ті завдали по позиціях росіян у Херсонській та Луганській областях. На своїй
ЗСУ завдали ударів по:
- військовій техніці окупантів у Дар'ївці Херсонської області,
- по техніці та командно-штабним машинам у Новій Маячці,
- по складу боєприпасів у Кадіївці Луганської області (він детонував після попадання ще протягом двох годин".
"Санітарна обробка території продовжується", - пише Арестович.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua