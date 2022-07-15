В ОП розповіли, які об'єкти росіян ЗСУ знищили цієї ночі

Там це називають "санітарною обробкою територій".

В ОП розповіли, які об'єкти росіян ЗСУ знищили цієї ночі
© Офіс президента

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів про низку успішних ударів захисників, які ті завдали по позиціях росіян у Херсонській та Луганській областях. На своїй сторінці в Фейсбук він перерахував їх, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали ударів по:

  • військовій техніці окупантів у Дар'ївці Херсонської області,
  • по техніці та командно-штабним машинам у Новій Маячці,
  • по складу боєприпасів у Кадіївці Луганської області (він детонував після попадання ще протягом двох годин".

"Санітарна обробка території продовжується", - пише Арестович.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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