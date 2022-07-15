«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян
ЗСУ знову завдали нищівного удару по позиціям загарбників на півдні, інформує
Українські військові завдали масованих ударів по складам боєприпасів та скупченням російських окупантів у ніч з 14 на 15 липня. Їм вдалося знищити три військові склади ворога. Про це
«Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Набагато більше», – написав Арестович у Telegram.
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«За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК. Далі буде», – повідомив Братчук.