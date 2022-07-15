«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян

Українські військові завдали масованих ударів по складам боєприпасів та скупченням російських окупантів у ніч з 14 на 15 липня. Їм вдалося знищити три військові склади ворога. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Набагато більше», – написав Арестович у Telegram.

Інформацію про втрати росіян також підтвердив глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що у Новій Каховці окупанти недорахувалися ще й власної військової бази. Посадовець також підкреслив, що це помста ЗСУ за теракт загарбників у Вінниці.

«За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК. Далі буде», – повідомив Братчук.