Росіяни перетворили порт Маріуполя на військово-транспортний пункт — Андрющенко

Російські окупанти перетворили маріупольський морський порт на військово-транспортний пункт, куди звозять зброю для забезпечення наступу на сході та на півдні України. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram .

За словами представника української влади, росіяни також «відновили» залізничне сполучення й організували вантажний рух під прикриттям пасажирського поїзда Маріуполь – Волноваха.

«З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського потягу Маріуполь-Волноваха, можемо остаточно стверджувати про перетворення Маріупольського порту у військово-транспортний хаб», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що маріупольцям, які проживають у районі порту, краще евакуюватися, аби не наражати себе на небезпеку в разі ударів з боку ЗСУ.

«З огляду на дальнобійність української артилерії, зокрема систем HIMARS, пропонуємо маріупольцям Приморського району в разі заходу танкера в акваторію порту обрати більш безпечне місце мешкання та максимально утримуватись від подорожей потягом прикриття», – додав Андрющенко.