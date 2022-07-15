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2022-07-15
ООН засудила ракетний удар по Вінниці, але не згадала, що винна — Росія
Там закликали притягнути до відповідальності, але кого?
© Офіс президента
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар по Вінниці учора. Проте пресслужба сайту організації, яка
"Генсек вражений сьогоднішнім ракетним обстрілом Вінниці, в результаті якого, за повідомленнями, загинули щонайменше 22 людини, в тому числі троє дітей, і понад 100 отримали поранення, - повідомляє пресслужба ООН. - Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і знову закликає до відповідальності за такі порушення".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua