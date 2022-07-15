ООН засудила ракетний удар по Вінниці, але не згадала, що винна — Росія

Там закликали притягнути до відповідальності, але кого?

ООН засудила ракетний удар по Вінниці, але не згадала, що винна — Росія
© Офіс президента

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар по Вінниці учора. Проте пресслужба сайту організації, яка цитувала слова високопосадовця, і словом не обмовилася про те, що саме РФ є причетною до цього кривавого теракту, інформує ZN.ua.

"Генсек вражений сьогоднішнім ракетним обстрілом Вінниці, в результаті якого, за повідомленнями, загинули щонайменше 22 людини, в тому числі троє дітей, і понад 100 отримали поранення, - повідомляє пресслужба ООН. - Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і знову закликає до відповідальності за такі порушення".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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