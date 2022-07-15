Ворог завдав масованого удару по Миколаєву: у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів, фото та відео
У п'ятницю, 15 липня, російське окупаційне військо вчергове обстріляло Миколаїв - у місті прогриміло більше 10 потужних вибухів під час повітряної тривоги. Це сталося близько 8 години ранку, інформує
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Російські окупанти нанесли масований удар по Миколаєву. Містяни почули 10 гучних вибухів. Зараз над містом здіймаються стовпи густого диму. Станом на 8:30 ранку в Миколаївській області продовжується повітряна тривога.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих унаслідок ворожого обстрілу наразі уточнюється. Деталі будуть згодом.
"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" - наголосив міський голова Миколаєва.