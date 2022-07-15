Ворог завдав масованого удару по Миколаєву: у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів, фото та відео

У п'ятницю, 15 липня, російське окупаційне військо вчергове обстріляло Миколаїв - у місті прогриміло більше 10 потужних вибухів під час повітряної тривоги. Це сталося близько 8 години ранку, інформує Апостроф .

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Російські окупанти нанесли масований удар по Миколаєву. Містяни почули 10 гучних вибухів. Зараз над містом здіймаються стовпи густого диму. Станом на 8:30 ранку в Миколаївській області продовжується повітряна тривога.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих унаслідок ворожого обстрілу наразі уточнюється. Деталі будуть згодом.

"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" - наголосив міський голова Миколаєва.