У Сєвєродонецьку підірвалося авто з окупантами — Гайдай

Голова ОВА зазначає, що на окупованих територіях зростає невдоволення російськими військовими, інформує ZN.ua.

У Сєвєродонецьку підірвалося авто з окупантами — Гайдай
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В Луганській області серед населення зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які постійно мародерять та погрожують жителям регіону розправою. Як наслідок в четвер, 14 липня, в окупованому Сєвєродонецьку вибухнув автомобіль з окупантами, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“В Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора «несподівано» підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких”, - повідомив голова області.

Він додав, що у місті також активізувалось “полювання” окупантів за людьми із «неправильною» позицією. ЩОправда іноді цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян.

“Упевнений, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно. Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років”, - нагадав Гайдай.


Ірина Знась, ZN.ua





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