Війна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — Байден

Війна, яку президент РФ Владімір Путін розв’язав проти України, є справжньою загрозою для глобальної стабільності й миру, тому вільний світ повинен підтримати Україну у захисті демократії. Про це заявив американський президент Джо Байден, якого цитує Державний департамент США у твіттер .

«Війна Путіна повинна стати його стратегічною поразкою, а вільний світ має підтримати нашу рішучість допомогти Україні захистити свою демократію», - сказав Байден.

Президент США також додав, що напад Путіна на Україну став викликом для миру й стабільності в усьому світі.