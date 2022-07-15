Війна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — Байден
За словами Байдена, США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка постраждала від агресії РФ, інформує
Війна, яку президент РФ Владімір Путін розв’язав проти України, є справжньою загрозою для глобальної стабільності й миру, тому вільний світ повинен підтримати Україну у захисті демократії. Про це заявив американський президент Джо Байден, якого цитує Державний департамент США у
«Війна Путіна повинна стати його стратегічною поразкою, а вільний світ має підтримати нашу рішучість допомогти Україні захистити свою демократію», - сказав Байден.
Президент США також додав, що напад Путіна на Україну став викликом для миру й стабільності в усьому світі.
За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну та український народ, який постраждав від агресії РФ.