Надані Україні ракетні системи вже стали серйозною проблемою для росіян – CNN

Надані Україні від США та інших союзників, артилерійські системи та РСЗВ стали важливим фактором на полі бою і поступово змінюють хід війни. До чого ж українці продемонстрували здатність правильно їх використовувати. Про це повідомляє CNN .

Зазначається, що місяцями українські військові благали західних партнерів про високоточні артилерійські та реактивні системи великої дальності. Тепер вони їх мають і розгортають із значним ефектом як на півдні, так і на сході країни.

Надане союзниками важке озброєння – РСЗВ HIMARS, причіпні гаубиці M777 та САУ Caesar – стало новим і дуже важливим фактором у війні. Ти паче партнери побачили «здатність українців» використовувати нещодавно поставлені західні системи, щоб вражати російські командні пункти, матеріально-технічні центри та склади боєприпасів далеко за лінією фронту.