Мінус 38 тисяч окупантів з початку повномасштабної війни: Генштаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога

Минулої доби окупанти також залишилися без ще одного літака, інформує ZN.ua.

Мінус 38 тисяч окупантів з початку повномасштабної війни: Генштаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Розпочалася 142 доба героїчного протистояння українців навалі російських загарбників. Генеральний штаб назвав орієнтовні втрати противника станом на 15 липня.

Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – близько 38000 (+130) одиниць:
  • танків – 1672 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 3866 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 842 (+2) од.;
  • РСЗВ – 247 (+0) од.;
  • засобів ППО – 109 (+0) од.;
  • літаків – 220 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 155 (+0) од.;
  • кораблів /катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.;
  • спеціальної техніки – 67 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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