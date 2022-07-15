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2022-07-15
Мінус 38 тисяч окупантів з початку повномасштабної війни: Генштаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога
Минулої доби окупанти також залишилися без ще одного літака, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Розпочалася 142 доба героїчного протистояння українців навалі російських загарбників. Генеральний штаб
Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – близько 38000 (+130) одиниць:
- танків – 1672 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 3866 (+14) од.;
- артилерійських систем – 842 (+2) од.;
- РСЗВ – 247 (+0) од.;
- засобів ППО – 109 (+0) од.;
- літаків – 220 (+1) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+0) од.;
- крилатих ракет – 155 (+0) од.;
- кораблів /катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.;
- спеціальної техніки – 67 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua