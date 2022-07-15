Трамп: «Якщо я вирішу балотуватися, я переможу»
Дональд Трамп вже готується до президентських виборів.
45 президент США Дональд Трамп не полишив свою мрію і вирішив знову стати керманичем країни і вже ухвалив для себе рішення брати участь у президентських виборах 2024 року. Про це Трамп заявив в інтерв’ю
«У своїй голові я вже ухвалив це рішення, тому нічого більше не впливає на нього», — заявив він.
Трамп переконаний у своїй перемозі, однак ще розмірковує над тим, коли саме офіційно оголосить про свій намір: до чи після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року.
«Нехай люди знають. Я думаю, що багато людей навіть не балотувалися б, якби я це зробив, тому що, якщо ви подивитесь на опитування, вони навіть не реєструються. Таких людей більшість. І я вважаю, що якщо б вони балотувались, у вас була б негативна реакція на них. Люди хочуть, щоб я балотувався», – заявив він.
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Водночас, Politico стверджує, що республіканці не хочуть, щоб Трамп запустив свою передвиборчу кампанію, інформує
Президент США Джо Байден також планує балотуватися на другий президентський термін під час виборів у 2024 році.