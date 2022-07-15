Трамп: «Якщо я вирішу балотуватися, я переможу»

Дональд Трамп вже готується до президентських виборів.

Трамп: «Якщо я вирішу балотуватися, я переможу»
© NASA HQ PHOTO

45 президент США Дональд Трамп не полишив свою мрію і вирішив знову стати керманичем країни і вже ухвалив для себе рішення брати участь у президентських виборах 2024 року. Про це Трамп заявив в інтерв’ю New York Magazine.

«У своїй голові я вже ухвалив це рішення, тому нічого більше не впливає на нього», — заявив він.

Трамп переконаний у своїй перемозі, однак ще розмірковує над тим, коли саме офіційно оголосить про свій намір: до чи після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року.

«Нехай люди знають. Я думаю, що багато людей навіть не балотувалися б, якби я це зробив, тому що, якщо ви подивитесь на опитування, вони навіть не реєструються. Таких людей більшість. І я вважаю, що якщо б вони балотувались, у вас була б негативна реакція на них. Люди хочуть, щоб я балотувався», – заявив він.

Видання Politico також повідомляло, що Трамп за останні тижні провів серію вечерь з потенційними спонсорами своєї компанії. На них нібито обговорювалося, коли він має офіційно оголосити про свою участь у виборах.

Водночас, Politico стверджує, що республіканці не хочуть, щоб Трамп запустив свою передвиборчу кампанію, інформує ZN.ua.

Президент США Джо Байден також планує балотуватися на другий президентський термін під час виборів у 2024 році.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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