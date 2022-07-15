В МВС розповіли, скільки ударів по цивільним об’єктам росіяни завдали від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія завдала по цивільним об’єктам вже 17 314 вогневих ударів. В той самий час, військові об’єкти зазнали близько 300 обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Я попросив сьогодні зведену інформацію, щоб зрозуміти, скільки влучань було у військові об'єкти, а скільки – у цивільні. Порівняйте цифри: з початку широкомасштабної агресії 17 314 ударів було по цивільним об'єктам і трохи більше 300 – по військовим», – сказав Єнін.