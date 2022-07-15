В МВС розповіли, скільки ударів по цивільним об’єктам росіяни завдали від початку війни

Історії кремлівських пропагандистів про "військові об'єкти" та "нацистів" вкотре спростовуються статистикою, інформує ZN.ua.

В МВС розповіли, скільки ударів по цивільним об’єктам росіяни завдали від початку війни
© Getty Images

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія завдала по цивільним об’єктам вже 17 314 вогневих ударів. В той самий час, військові об’єкти зазнали близько 300 обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Я попросив сьогодні зведену інформацію, щоб зрозуміти, скільки влучань було у військові об'єкти, а скільки – у цивільні. Порівняйте цифри: з початку широкомасштабної агресії 17 314 ударів було по цивільним об'єктам і трохи більше 300 – по військовим», – сказав Єнін.

Заступник міністра МВС також відреагував на вчорашній обстріл Вінниці. Він відзначив, що російська пропаганда вкотре намагається обдурити увесь світ брехливими наративами про нацистів та військові об’єкти, які раніше публічно засудили в ООН. Він додав, що «росіяни бачать військові бази всюди, де є мирні українці».


Олександр Кричковський, ZN.ua





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