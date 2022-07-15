Байден у Єрусалимі заявив про готовність застосувати силу проти Терегана

Під час візиту до Єрусалиму президент США Джо Байден допустив можливість застосування сили проти Тегерана, щоб протидіяти його спробам створити ядерну зброю. Втім, глава Білого дому обмовився, що це можливо "у крайньому випадку", повідомляє "Голос Америки" .

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід підписали у четвер спільне зобов'язання - "Єрусалимську декларацію" - про протидію Ірану в його прагненні розробити ядерну зброю.

"Ми не дозволимо Ірану придбати ядерну зброю", - сказав Байден на прес-конференції після підписання декларації.