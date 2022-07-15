Померла перша дружина Трампа, яка народила йому трьох дітей

У четвер, 14 липня, померла перша 73-річна дружина колишнього президента США Івана Трамп у своїх апартаментах на Манхеттені.

Про це повідомляє ABC News, інформує Апостроф .

Її смерть офіційно підтвердила сім'я: “З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої матері Івани Трамп”.

У заяві наголошується, що вона "була неймовірною жінкою - сильним бізнесменом, спортсменкою світового класу, яскравою красунею, турботливою матір'ю та другом".

“Івана Трамп мала здатність виживати. Вона втекла від комунізму та стала частиною цієї країни. Вона навчила своїх дітей витримці та стійкості, співчуттю та рішучості. Її дуже не вистачатиме її матері, трьом дітям та десяти онукам”, – повідомляють рідні.

Івана Трамп вийшла заміж за Дональда Трампа у 1977 році та працювала на керівних посадах у Trump Organization. Вона народила йому трьох дітей – Дональда молодшого, Іванку та Еріка.

Шлюб Трампів був відзначений скандалами, а роман її чоловіка з Марлою Мейплс набув розголосу. Розлучення відбулося 1992 року.