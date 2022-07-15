Київ під надійною охороною — Головнокомандувач ЗСУ

Перенесення бойових дій до столиці України наразі неможливе. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

За словами Залужного, для захисту Києва створені відповідні угруповання військ, тож столиця під надійною охороною.

«У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону», — зазначив Залужний.

Водночас, він наголосив, що небезпека ракетних ударів залишається. Однак завдяки допомозі партнерів українські військові можуть відстежувати підготовку до запуску й сам запуск російських ракет для ударів по Україні.

«ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і перебувають на значній відстані. Однак у разі спроби наступу ворога ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети», — заявив він.

Разом із міністром оборони Олексієм Резніковим він подякував Бріджит Брінк та американському народу за зміцнення обороноздатності України та наголосив на ефективності застосування українськими воїнами систем HIMARS по укріпленнях російських окупантів.

«Вкотре дякую нашим друзям і партнерам із США за цю високоточну зброю. Ефективність HIMARS та іншої 155 мм артилерії на полі бою вражає. Наші артилеристи влучно стріляють й знищують ворожі склади озброєнь, бронетехніку, вогневі точки та командні пункти агресора. Завдяки допомозі США та інших країн українці зупиняють російських вбивць, захищають рідну землю та інші народи Європи», — наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні посольство США закликало своїх громадян терміново виїхати з України.

14 липня країна-терорист Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Три ракети влучили у будівлю з офісними приміщеннями та приватною клінікою, вщент зруйнувавши медзаклад.

21 людина загинула, серед них троє дітей. По медичну допомогу звернулася 91 людина, 52 з них знадобилося стаціонарне лікування. Серед ушпиталених чотири дитини. Стан 34 постраждалих важкий. Рятувальники продовжують шукати 42 людини, які вважаються зниклими безвісти.