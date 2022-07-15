Кількість загиблих українських військових на сьогодні є закритою інформацією — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому не оприлюднюється кількість загиблих українських захисників і закликала громадські ініціативи, які аналізують втрати серед українських військових, не називати цифри.

Про мотиви нерозголошення вона розповіла на брифінгу, а згодом — опублікувала допис у соцмережах.

«Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану.

Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню», — заявила вона.

Маляр додала, що процес виплат компенсацій родинам загиблих триває.

«Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родин є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку — бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людськи», — розповіла вона.

Крім того, заступниця міністра звернулась до громадських ініціатив, які збирають дані про втрати української сторони, систематизують їх та оприлюднюють — зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні.