Кількість загиблих українських військових на сьогодні є закритою інформацією — Маляр

Чиновниця розповіла, що це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану, інформує ZN.ua.

Кількість загиблих українських військових на сьогодні є закритою інформацією — Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому не оприлюднюється кількість загиблих українських захисників і закликала громадські ініціативи, які аналізують втрати серед українських військових, не називати цифри.

Про мотиви нерозголошення вона розповіла на брифінгу, а згодом — опублікувала допис у соцмережах.

«Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану.

Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню», — заявила вона.

Маляр додала, що процес виплат компенсацій родинам загиблих триває.

«Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родин є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку — бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людськи», — розповіла вона.

Крім того, заступниця міністра звернулась до громадських ініціатив, які збирають дані про втрати української сторони, систематизують їх та оприлюднюють — зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
Світ має знати покидьків в обличчя: з'явилися фото та імена військових, які по Вінниці запустили ракетиСвіт має знати покидьків в обличчя: з'явилися фото та імена військових, які по Вінниці запустили ракети
Ворог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — ГенштабВорог виправдовує обстріли цивільних об'єктів, поширюючи брехню про розташування в них військових ЗСУ — Генштаб
«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян«За Вінницю, Харків і Миколаїв»: в Офісі президента підтвердили знищення трьох військових складів росіян
Контрнаступ неминучий: названо кількість звільнених сіл та міст на Херсонщині, ЗСУ вже не відступятьКонтрнаступ неминучий: названо кількість звільнених сіл та міст на Херсонщині, ЗСУ вже не відступять
Ракетний удар по Вінниці: у ДСНС озвучили нові дані про кількість жертвРакетний удар по Вінниці: у ДСНС озвучили нові дані про кількість жертв
Купується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезонуКупується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезону
У столиці Нідерландів відбулася конференція з координації розслідувань військових злочинів, скоєних під час російської агресіїУ столиці Нідерландів відбулася конференція з координації розслідувань військових злочинів, скоєних під час російської агресії
Ракетний удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів та назвали кінцеву кількість жертвРакетний удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів та назвали кінцеву кількість жертв
В російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — ГенштабВ російських військових проблеми з продовольчим забезпеченням — Генштаб
Вражає цілі за 6 секунд: українських захисників посилили потужною зброєю, фотоВражає цілі за 6 секунд: українських захисників посилили потужною зброєю, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости