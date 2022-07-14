Втрати України на фронті: у Міноборони розповіли, чому дані засекречені

Втрати України на фронті: у Міноборони розповіли, чому дані засекречені

Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чому в Україні засекречено дані про втрати на війні.

Так, під час брифінгу Ганна Маляр повідомила, що ці дані не розкривають, щоби ворог не зміг використовувати інформацію у власних цілях.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона зумовлена ??військовою доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри та використовувати це для власних можливостей", - каже Маляр.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили біля тимчасово окупованого Херсона склад російських боєприпасів.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, захисники України знищили черговий склад боєприпасів окупантів у районі Херсона.

Крім того, відомо, що російські військові перевдягаються в цивільний одяг і їдуть на крадених авто.

окупанти, російські солдати, російські війська


Юлия Руденко, politeka.net





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