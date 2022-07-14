Удар по Вінниці відбувся одночасно з конференцією про злочини РФ у Гаазі — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару росіян по Вінниці запевнив, що Україна судитиме РФ "за кожну краплю української крові та сльози". Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Поки в Гаазі триває Конференція підзвітності під керівництвом Вопке Гукстра, Росія скоює черговий воєнний злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина (кількість дітей вже зросла до трьох - ред.). За кожну краплю української крові та сльози ми будемо судити російських військових злочинців", - пише Кулеба.