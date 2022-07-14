Російська авіація вдарила по Краматорську

Частина міста без світла.

Російська авіація вдарила по Краматорську
© Getty Images

Російські війська вранці 14 липня завдали авіаракетних ударів по Краматорську Донецької області. Як наслідок у частині міста зникла електрика, повідомив у Facebook мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує ZN.ua.

“Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська”, - написав він близько 7:30 ранку.

Гончаренко додав, що в деяких частинах міста зафіксована відсутність електропостачання та закликав не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.


Ірина Знась, ZN.ua





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