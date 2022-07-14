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2022-07-14
Російська авіація вдарила по Краматорську
Частина міста без світла.
© Getty Images
Російські війська вранці 14 липня завдали авіаракетних ударів по Краматорську Донецької області. Як наслідок у частині міста зникла електрика,
“Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська”, - написав він близько 7:30 ранку.
Гончаренко додав, що в деяких частинах міста зафіксована відсутність електропостачання та закликав не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.
Ірина Знась, ZN.ua