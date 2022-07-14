Окупанти у Херсоні залишили будівлю ОДА, деталі: "Знаходитись там їм страшно"

Окупаційна влада тимчасово окупованого Херсона залишила будівлю ОДА.

Як повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, колаборанти та загарбники виїхали з будівлі ОДА.

Наразі окупаційна влада вже третій день розосередилася по різних частинах міста.

"Уряд" ФСБ-шників розселився лікарнею, бо перебувати там, де були, їм страшно. Наразі фактично прикриваються людьми", – написав Хлань.

Раніше повідомлялося, що мешканка тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині образила воїнів ЗСУ.

Так, жінку розлютило те, що удар українських захисників по складі боєприпасів окупантів нібито вибив у квартирі вікна.

Ганебне відео з обуреннями Вікторія Боровська опублікувала на своєму обліковому записі в соціальній мережі Instagram.

Агресію українки викликала нібито "неакуратна робота" ЗСУ.

Також вона показала, що на балконі її квартири вибито вікна.

"Дякую, що кинули ракети, молодці взагалі, ви так акуратно працюєте, я прямо не знаю, як ви ще акуратніше могли б працювати! Одні прийшли, інші розламали!" – бідкається мешканка Нової Каховки.