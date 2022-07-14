Ракетні удари по Білорусі, що відомо про підготовку: "продовжують скоювати..."

Ракетні удари по Білорусі, що відомо про підготовку: "продовжують скоювати..."

У ГУР прокоментували інформацію про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах у Білорусі.

Як повідомляє ГУР МО України, у російських та білоруських ЗМІ поширюються повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі.

Серед таких об'єктів, як одна із пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

українські військові, бійці ЗСУ

"Подібні повідомлення є складовою системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться в РФ з метою втягування Білорусі в загарбницьку війну на території України та приховування військових злочинів, які скоїли і продовжують чинити російські окупанти на території України", - заявили в ГУР.

Раніше українські прикордонники розповіли, чи формуються наступальні угруповання у Білорусі.

Так, під час телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, що на даний момент ударного угруповання не спостерігається.

Крім того, відомо, що за кордоном з Білоруссю активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб володіти повною інформацією.

зсу прикордонники


Юлия Руденко, politeka.net





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