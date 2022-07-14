Ракетні удари по Білорусі, що відомо про підготовку: "продовжують скоювати..."

У ГУР прокоментували інформацію про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах у Білорусі.

Серед таких об'єктів, як одна із пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

Як повідомляє ГУР МО України, у російських та білоруських ЗМІ поширюються повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі.

"Подібні повідомлення є складовою системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться в РФ з метою втягування Білорусі в загарбницьку війну на території України та приховування військових злочинів, які скоїли і продовжують чинити російські окупанти на території України", - заявили в ГУР.

Раніше українські прикордонники розповіли, чи формуються наступальні угруповання у Білорусі.

Так, під час телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, що на даний момент ударного угруповання не спостерігається.

Крім того, відомо, що за кордоном з Білоруссю активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб володіти повною інформацією.