Щоб відволікти світ від удару по Вінниці: росіяни пішли на провокацію у центрі Донецька, є жертви

Щоб відволікти світ від удару по Вінниці: росіяни пішли на провокацію у центрі Донецька, є жертви

Жертвами у Донецьку намагаються відвернути громадськість від вінницької трагедії.

Росіяни обстріляли автовокзал у центрі Донецька. Є загиблі та поранені. Тепер винуватять Україну, аби хоч трохи змістити фокус уваги від Вінниці. Про це вже повідомляють російські пропаганди смітники, передає Телеграм-канал "Уніан".

Зокрема, після удару по Вінниці, який набув широкого резонансу, чого рашистські пропагандисти явно не очікували, було здійснено зручний за часом обстріл Донецька.

Пропагандистські смітники росії відразу опинилися на місці і вже встигли в цьому звинуватити ЗСУ.

Все це відбувається на тлі боягузливого мовчання Мінубивств росії по Вінниці, яке відправило відбрехувати безсовістну пропагандистку Симоньян.

Неважко здогадатися, що жертвами у Донецьку спробують відвернути громадськість від вінницької трагедії.

Варто зазначити, що 14 липня вранці Вінниця отримала три ракетні удари по будівлі з офісними приміщеннями. Внаслідок трагедії загинули 20 людей та 90 поранені. Рятувальні роботи все ще тривають.


Александра Павленко, politeka.net





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