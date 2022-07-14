Усередині ніхто не вижив: під час обстрілу Вінниці повністю знищено клініку - фото

Вдень у четвер, 14 липня, країна-терорист Росія вчинила черговий теракт, вдаривши крилатими ракетами по центру Вінниці. В результаті повністю знищено будівлю медичного центру, за попередньою інформацією, всі, хто перебував всередині - загинули.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Апостроф .

За інформацією Офісу президента, на даний момент відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей.

Крім того, ще 90 постраждалих звернулися по медичну допомогу. Ці дані не є остаточними, кількість жертв продовжує зростати.

Як уточнили у ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Запуск було здійснено з підводного човна з акваторії Чорного моря.