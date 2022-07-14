Усередині ніхто не вижив: під час обстрілу Вінниці повністю знищено клініку - фото

Вдень у четвер, 14 липня, країна-терорист Росія вчинила черговий теракт, вдаривши крилатими ракетами по центру Вінниці. В результаті повністю знищено будівлю медичного центру, за попередньою інформацією, всі, хто перебував всередині - загинули.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Апостроф.

За інформацією Офісу президента, на даний момент відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей.

Крім того, ще 90 постраждалих звернулися по медичну допомогу. Ці дані не є остаточними, кількість жертв продовжує зростати.

Як уточнили у ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Запуск було здійснено з підводного човна з акваторії Чорного моря.


Олена Руденко, Апостроф





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