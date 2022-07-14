ЄС розглядає можливість скасування санкцій проти деяких росіян через юридичні проблеми — Bloomberg

З початку війни ЄС запровадив санкції проти сотень росіян, включаючи десятки магнатів, бізнесменів, політиків і військових, інформує ZN.ua.

ЄС обговорює можливість скасування санкцій проти деяких росіян після того, як юристи блоку виявили, що обмеження могли бути запроваджені «на слабких підставах», повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що близько 30 осіб звернулися до суду з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 звернулися безпосередньо до Євросоюзу.

Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС, що деякі з цих запитів були виправданими, оскільки інформація, надана особами, які потрапили санкції, показала, що докази, на підставі яких проти них були запроваджені обмеження, були слабкими, застарілими або неправильними.

Однак джерела Bloomberg не уточнили кількість помилок, які знайшли юристи ЄС, та не назвали імена причетних людей. Речник із закордонних справ і політики безпеки ЄС відмовився від коментарів, посилаючись на конфіденційні поточні обговорення.

З початку війни РФ проти України ЄС запровадив санкції проти сотень осіб, включаючи десятки магнатів, бізнесменів, політиків і військових.

Згідно з документами, з якими ознайомилося Bloomberg, російський підприємець Андрій Мельниченко та його дружина Олександра є одними з тих, хто звернувся до ЄС з проханням переглянути запровадження санкцій. Вони поскаржилися на низку помилок у тому, як їх характеризували в санкційних списках, включаючи звинувачення в тісному зв’язку з російським керівництвом.

Інші підсанкційні особи, зокрема російські підприємці Олексій Мордашов і Алішер Усманов, також попросили ЄС переглянути своє рішення.

За даними Bloomberg, блок має намір включити до санкційного списку ще близько 50 осіб та організацій у рамках нового пакету санкцій, який, серед іншого, буде націлений на російське золото та посилить попередні запроваджені заходи.

Правова основа будь-яких санкцій має бути надійною, оскільки програш у суді несе репутаційні та економічні ризики для ЄС. Проте, скасування санкцій проти окремих осіб вимагає підтримки держав-членів блоку, і деякі дипломати закликали не приймати швидких рішень. Загалом у відповідь на санкції блоку був поданий 41 судовий позов.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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