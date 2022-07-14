Путін тепер офіційно змушуватиме економіку працювати на війну, для цього він підписав спеціальний закон

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про введення спецзаходів в економіці, тепер бізнес можна змушувати працювати для забезпечення війни проти України. Текст документа опубліковано на сайті правової інформації РФ.

У законі зазначено, що уряд країни може вдаватися до спецзаходів в економіці навіть у випадку, якщо російська армія воює за кордоном. Дозволено тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об’єктів, розбронювання матеріальних цінностей державного резерву та понаднормову роботу в окремих організаціях.

Очевидно, що наслідками цього будуть перепрацювання, робота вночі, на вихідних, на свята, а також обмеження відпусток.