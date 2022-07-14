Путін тепер офіційно змушуватиме економіку працювати на війну, для цього він підписав спеціальний закон

А от росіянам слід підготуватися до перепрацювання, роботи вночі, на вихідних, на свята, а також до обмеження відпусток, інформує ZN.ua.

Путін тепер офіційно змушуватиме економіку працювати на війну, для цього він підписав спеціальний закон
© Офіційний сайт Кремля

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про введення спецзаходів в економіці, тепер бізнес можна змушувати працювати для забезпечення війни проти України. Текст документа опубліковано на сайті правової інформації РФ.

У законі зазначено, що уряд країни може вдаватися до спецзаходів в економіці навіть у випадку, якщо російська армія воює за кордоном. Дозволено тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об’єктів, розбронювання матеріальних цінностей державного резерву та понаднормову роботу в окремих організаціях.

Очевидно, що наслідками цього будуть перепрацювання, робота вночі, на вихідних, на свята, а також обмеження відпусток.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силуЗакон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу
Блок рекламы


Похожие новости
У мовного омбудсмена назвали посадовців, які порушують закон про державну мовуУ мовного омбудсмена назвали посадовців, які порушують закон про державну мову
Фанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в УкраїніФанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в Україні
Прем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставкуПрем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставку
Новий посол України в Польщі офіційно розпочав свою місіюНовий посол України в Польщі офіційно розпочав свою місію
У Зеленського заявили, що Путін хоче залишити Білорусь без арміїУ Зеленського заявили, що Путін хоче залишити Білорусь без армії
У Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйонУ Путіна для продовження мобілізації закінчуються буряти і він згадав про москвичів: ЗМІ розповіли про новий батальйон
Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"Найближчий союзник відмовився допомагати путіну: "Не має наміру втручатися у війну в Україні"
65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН
"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну"Потрібна утилізація армії": в ОП розкрили плани рф з втягування Білорусі у війну
Загальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадянЗагальна мобілізація: чи можуть взяти на війну обмежено придатних громадян
Последние новости
Подгружаем последние новости